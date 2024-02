Il fuoriclasse e la Rossa | che favola Hamilton alla Ferrari dal 2025 Tutto per vincere l’ottavo Mondiale Sfida in casa con Leclerc | adios Sainz

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Carletto è stato il primo ad essere informato. Una settimana fa, quando venne annunciata l’estensione del suo contratto. Dopo il 2024, gli dissero, non sarà piùil tuo collega di lavoro.è un tipo sveglio: con Verstappen blindato in Red Bull e Norris bloccato in McLaren, fatalmente sullo sfondo si stagliava l’ombra del mito. Lewis. Due anni e… Il sette volte campione del mondo aveva un accordo con Mercedes fino ail. Si era tenuto le mani libere per il futuro remoto: dal 2026 la Formula Uno stravolgerà il regolamento tecnico. Su questa prospettiva aveva abilmente lavorato John Elkann. La scorsa estate il presidente dellaaveva smentito, quando avevo scritto che aveva offerto il volante dellaad ...

L'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola, ospite di Sportitalia, ha parlato anche del neo acquisto bianconero Carlos Alcaraz: "Il Milan ha problemi di continuità, dopo il periodo ...'Non è mai stato davvero possibile e non saprò mai esattamente perchè. È davvero sorprendente che io non sia mai ...Il pilota britannico, che a gennaio ha compiuto 39 anni, detiene il primato di vittorie, podi, pole position e punti nella storia della Formula Uno ...Jannik Sinner, con un colpo da fuoriclasse, ha respinto al mittente (Amadeus) l’invito a Sanremo. Una vera prova di maturità ...Tirato per la racchetta, Sinner non andrà a Sanremo e beato il paese che ha tempo per discutere di questi appassionanti tira-e-molla. Amadeus si è persino scusato spiegando di ...