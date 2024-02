Il Fisco ci “spierà” sui social | la controversa proposta VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024), controlli suie tenore di vita – “L’evasione fiscale è come il terrorismo”, ha dichiarato pochi giorni fa il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. Ecco, dunque, l’idea – e come vedremo è un’idea: “Staneremo gli evasori suinetwork”. In che senso? Facciamo chiarezza. La suggestione è stata lanciata durante l’audizione della Commissione parlamentare di Vigilanza sull’anagrafe tributaria, come si vede nelche riportiamo.Leggi anche: Assegno unico universale, ecco gli importi. Interessati un milione di italiani Come funzionerebbero i controlli Ilpotrebbe presto utilizzare foto epubblicati suiper identificare potenziali evasori, individuando spese incompatibili con le ...