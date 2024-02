Il dolore di Bruce Springsteen per la morte dell’amata mamma Adele Zerilli | compagna di carriera

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Addio ad, la madre del cantante. La donna è morta mercoledì 31 gennaio 2024 a 98 anni di età: a darne annuncio è stata la rockstar stessa, che in un lungo post Instagram ha ricordato la madre con alcune parole dalla canzone The Wish. “– 4 maggio 1925-31 gennaio 2024”, ha esordito. “Ricordo che la mattina sentivo suonare la tua sveglia. Stavo a letto e ti ascoltavo mentre ti preparavi per andare al lavoro, il rumore del tuo beauty case sul lavandino. E le signore in ufficio tutte rossetto, profumo e gonne fruscianti, quanto eri orgogliosa e felice mentre tornavi a casa dal lavoro”. “Non è una telefonata la domenica, fiori o un biglietto per la Festa della. Non è una casa sulla collina con un giardino e un bel ...