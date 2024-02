Il Diaz è tra i vincitori del Contest internazionale “Remember House Memoria della Shoah Ricerca Formazione”

Caserta. Il “Diaz” da tempo è impegnato, sempre nel rispetto della tradizione, in un’importante fase di miglioramento e di innovazione, sia per ... (casertanotizie)

Miramas, 1 feb. - (Adnkronos) - È il primo di due impegni ravvicinati per il primatista italiano all’aperto del triplo Andy Diaz. Il saltatore, che potrà indossare la maglia azzurra dal 1° agosto 2024 ...20:10:21 CASERTA. Le alunne Aurora Tortora, Greta Bianchi e Anna Roccolano della classe 1 F Biomedico Scienze Applicate", con la guida della prof Emma Abbate, hanno presentato il Progetto "Case della ...È il primo di due impegni ravvicinati per il primatista italiano all’aperto del triplo Andy Diaz. Il saltatore, che potrà indossare la maglia azzurra dal 1° agosto 2024, sarà in pedana venerdì sera in ...I cinque figli di Silvio Berlusconi stanno dividendo l’immenso patrimonio immobiliare ereditato dal padre, scomparso lo scorso giugno ...Mercoledì 7 febbraio, alle 18, Andrea Pennacchi incontra il pubblico al Teatro della Pergola. Coordina Matteo Brighenti. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili con prenotazione ...