Il declino di Cavani

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In Argentina si sta giocando la seconda giornata della Copa de la Liga Professional, il lungo torneo che quest’anno anticipa il campionato, mentre la scorsa stagione ne era stata l’appendice. In casa Boca Juniors molte cose sono cambiate, a partire dall’allenatore. Adesso sulla panchina c’è Diego Martinez. un nome da segnarsi: Kevin Zenon Rispetto alla squadra schizofrenica dell’anno scorso, deludente in patria e sconfitta in finale di Copa Libertadores, la sensazione dalle battute iniziali è che ci sia una maggiore sicurezza nella condotta di gara. Non che i risultati siano stati esaltanti, però. Nella gara d’esordio gli Xeneizes hanno impattato 0-0 sul campo del Platense e ieri, a Buenos Aires (ma non gioca alla Bombonera, vi si stanno facendo dei lavori), non sono andati oltre l’1-1 con il Sarmiento. Un punteggio per certi versi bugiardo: dopo la splendida rete in ...