Il Console Usa Tracy Roberts-Pounds al Cineforum di Arci Movie a Ponticelli | confronto sui diritti civili

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il cinema accende i riflettori sulle battaglie per ie sulla lotta al razzismo. Se ne parla a Napoli nel corso dell’evento che vedrà protagonistaGenerale degli Stati Uniti d’America. Appuntamento per martedì 6 febbraio 2024, alle ore 18, al cinema Pierrot diin occasione deldiche promuove l’iniziativa. La diplomatica incontrerà il pubblico della storica rassegna cinematografica ospitata nella sala di via De Meis, nella zona orientale del capoluogo campano, dove sarà proiettato “Till – Il coraggio di una madre”, bellissimo film di Chinonye Chukwu che racconta la vera storia di Mamie Till-Mobley, una educatrice che dopo l’atroce omicidio del ...

Martedì 6 febbraio alle 18 Tracy Roberts-Pounds incontra il pubblico nel Cinema Pierrot di Ponticelli dove si proietta Till Il coraggio di una madre di Chinonye Chukwu Napoli, 2 Febbraio – Il cinema a ...