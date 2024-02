Il calendario A Pasquetta giro in gondola per i tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024)in. Ieri la Lega ha reso noto la programmazione delle gare di Serie B dalla 29ª alla 33ª giornata. Si parte con Catanzaro-Reggiana, una delle trasferte più lunghe della stagione, fissata per sabato 9 marzo alle 16,15. Si prosegue con uno dei derby più sentiti in assoluto: Reggiana-Spezia, insabato 15 marzo alle 16,15. Dopo questo turno è prevista la pausa per le nazionali con il campionato che riprenderà lunedì 1 aprile,. In questa occasione i granata saranno in trasferta a Venezia, con il fischio d’inizio alle 15. Sabato 6 Reggiana-Cittadella (ore 16,15), mentre sabato 13 è in scaletta Lecco-Reggiana (sempre alle 16,15). È singolare come i granata che hanno grande seguito di pubblico non siano ancora stati presi in considerazione per l’anticipo del venerdì.