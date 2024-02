Il calciomercato non è finito | l’elenco degli svincolati | le 16 occasioni per i club di Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 febbraio 2024) E’ andata in archivio la sessione invernale died è arrivato il momento dei primi bilanci. La regina delle trattative è stata sicuramente la Juventus. I bianconeri hanno piazzato un colpo veramente importante: Carlos Alcaraz. Il calciatore argentino si è sottoposto oggi alle visite mediche ed è pronto a mettersi a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri. Positivo anche il mercato della Roma, in particolar modo l’arrivo di Baldanzi dall’Empoli è in grado di regalare soluzioni interessanti anche per il presente. Innesti anche in casa Napoli, deludente invece la campagna acquisti del Milan. Ilrossonero ha chiuso con gli arrivi di Gabbia e Terracciano, troppo poco per una squadra ancora in grado di rientrare in zona scudetto. La Salernitana è ancora in grado di rientrare per la lotta salvezza dopo l’arrivo di Jerome Boateng, ...