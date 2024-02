Il braccialetto | le garanzie | le trattative Cosa succede ora a Ilaria Salis

(Di venerdì 2 febbraio 2024)in corso, tra avvocati, ministero della Giustizia italiana e autorità ungheresi, per aiutare l'attivista italiana. Il ministro degli Tajani: "Non possiamo chiedere di fare il carcere in Italia in attesa della sentenza perché non ha commesso reati nel nostro Paese"

Caso Ilaria Salis, si tratta per gli arresti domiciliari cautelari in Italia, con l'applicazione eventualmente di misure come il braccialetto elettronico. La maestra italiana detenuta a Budapest: «Ho firmato una lettera in ungherese e ho paura»