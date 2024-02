Il benzinaio sfrattato dal cantiere E la storica chiesa finisce in trincea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Dal 1980 caratterizza la vista di corso Milano con il suo ampio slargo e le sue pompe di benzina. Ora, dopo 43 anni, lastazione di benzina Esso sarà la principale, e forse unica vera vittima dei lavori per la metropolitana M5. Dalle comunicazioni fornite da MM non ci sono dubbi, si tratterà di esproprio per l’attività punto di riferimento per gli automobilisti monzesi e per tutti i viaggiatori che si muovono tra il centro di Monza e Milano. "Di istinto direi che spero che l’esproprio venga revocato, anche se so che non è possibile – è il primo commento del gestore Libero Stelluti, mentre lucida solerte un’auto, fermandosi per un attimo –. Sono davvero rammaricato, la gente mi conosce da tantissimo tempo, si fida di me e di chi lavora con me e mi stima. Tutta la clientela che mi sono costruito nel tempo la perderò". Quest’anno sono 69 candeline per ...