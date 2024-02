Il bando per le graduatorie del personale scolastico Ata verso lo slittamento I lavoratori insorgono ma il fronte è diviso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) È scontro nel mondo delAta amministrativo, tecnico e ausiliario del pianeta scuola. Da alcuni giorni il futuro di migliaia di impiegati, collaboratori e quelli che un tempo chiamavamo bidelli, è appeso ad un emendamento della maggioranza che indicherebbe al ministero dell’Istruzione e del Merito di far slittare al prossimo anno ilper l’aggiornamento delledi terza fascia, necessarie per inserirsi a tempo indeterminato o per trasferirsi in un’altra sede. L’accordo di tutti i gruppi parlamentari di maggioranza sembra essere già raggiunto ma a essere contrari a questa decisione sono tutte le organizzazioni sindacali e un vasto gruppo di docenti che ha costituto il comitato per il “No”. A sostenere la Destra, invece, è il comitato per il “Sì” composto da tantissimi, assunti in tempo ...