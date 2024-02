Idee per l' Italia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ne La Situa, la newsletter del direttore Claudio Cerasa (vi potete iscrivere qui), c'è uno spazio dedicato agli studenti universitari. Uno spazio di dialogo, di confronto, di dibattito, di visioni sul futuro. Abbiamo chiesto loro se avevano qualcosa da voler condividere sul mondo che cambia, sul mondo che gli circonda, sul mondo del lavoro e sul mondo politico. Se avete qualcosa da dire o altri spunti di riflessione scrivete a [email protected] ., massimo 2.000 battute, i migliori testi verranno pubblicati. Caro Foglio, è davvero creepy una società che censura le parole al punto tale da fiaccarne i pensieri. Mi sono accorto che non solo alcune parole non si possono più usare, ma che stiamo diventando addirittura incapaci di ragionare con le "parole sbagliate". Può esserci libertà partendo dalla censura?L’operazione di esecrazione è così profonda che pare analoga a ciò ...

Se sei alla ricerca di idee regalo per San Valentino , la festa degli innamorati che si celebra il 14 febbraio, sei nel posto giusto. In questo ... ()

Ecco i costumi di tendenza per i bimbi. Leggi tutto Carnevale 2024: ecco i costumi di tendenza per i tuoi bambini su Donne Magazine. (donnemagazine)

«Un incontro molto cortese. Ricordatevi che io prima di fare il politico sono avvocato penalista, di carcere. Quindi per me non è difficile ... (open.online)

Amazon lancia un nuovo chatbot basato su IA generativa che fungerà da vero e proprio assistente allo shopping: gli utenti potranno chiedere ogni genere di domande per orientarsi tra gli acquisti ...Il maggior peso dei veicoli elettrici pone le strutture di contenimento e di arresto a dover fronteggiare i propri limiti; negli Stati Uniti, l'Università del Nebraska ha potuto constatare come, in un ...Il telescopio spaziale non è il riproduttore di una forma esistente: ne è l’interprete, l’autore, il demiurgo, la levatrice.