I trucchi dei romani per fregare la Ztl | le targhe coperte | il bagagliaio aperto e le corse in retromarcia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 febbraio 2024) A Roma i furbetti della Ztl hanno una particolare fantasia per evitare le multe dopo il passaggio nelle aree a traffico limitato. L’ultimo che si è fatto beccare, racconta oggi Il Messaggero, è un 51enne che è passato con ilper impedire alle telecamere di fotografare la sua targa. Ma purtroppo per lui qualcuno lo ha ripreso e ha messo il video sui social. E così è stato beccato e sanzionato. Ma anche denunciato per truffa e occultamento di targa. Il quotidiano spiega che i varchi elettronici più gettonati sono quello di via Nazionale, Santa Maria Maggiore e la Passeggiata di Ripetta. Isono tantissimi: c’è chi nasconde la targa con una busta della spesa, chi ci piazza degli stracci, chi piazza il cappotto parzialmente fuori dalper andare a coprirla. E c’è anche chi fa il ...