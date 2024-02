I russi uccidono due volontari francesi a Kherson

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Due "sono morti e altri tre stranieri leggermente feriti in un attacco russo vicino, nell'Ucraina meridionale. Il presidente Zelensky esulta dopo il voto del Consiglio Ue che ha dato il via libera all'unanimità a un nuovo pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro. "Da Bruxelles un chiaro segnale a Mosca che l'Europa resisterà e non verrà spezzata dalle ondate distruttive" del Cremlino, ha affermato il leader di Kiev. E la prossima settimana sarà il Senato americano a votare sui fondi per l'Ucraina. Ankara ha intanto annunciato che il presidente russo Putin sarà in Turchia il 12 febbraio per incontrare Erdogan.