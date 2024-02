I promossi dell’ultimo corso che hanno già esordito La famiglia degli arbitri cresce Ben 22 nuovi direttori di gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Sono 22 ifischietti della sezionedi Arezzo, di cui 8 ragazze, che già alla ripresa dei campionati sono scesi in campo a dirigere gare di settore giovanile accompagnati, come consuetudine da un collega più esperto. Ad i ndossare la divisa per la prima volta nel 2024 sono stati Baciarlini Alessandro, Belli Lorenzo, Boenzi Maikol, Bouzerida Rami, Calvanese Filippo, Cappetti Luigi, Del Pianta Centrodi Lucrezia, Dema Deivid, Ezechielli Matteo, Ginestrini Tommaso, Grazi Paolo, Lodi Emma, Mazzi Elisa, Notarnicola Filippo, Patrussi Sofia, Randellini Matteo, Rossi Francesco, Santini Rebecca, Senesi Emily, Sodi Christian, Tapalaga Livia, Zougui Hajar. Ragazzi e ragazze giovani, cheseguito le lezioni sul regolamento del gioco del calcio, per poi superare le due prove d’esame (quiz scritti e prova orale) e partecipato al ...