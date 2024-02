I preziosi capolavori di Casa d’Aste Cambi regalano emozioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) di Marina Santin Attiva da ventisei anni con sedi a Genova e Milano e uffici a Roma e Torino, lasi conferma anche per il 2023 ai vertici del mercato delle aste in Italia. Nata nel capoluogo ligure nel 1998 e oggi specializzata in tre macroaree - antico, moderno e lusso - fin dalle prime House Sales si è distinta nelle vendite all’incanto a livello internazionale incrementando il suo successo di anno in anno e arrivando a divenire la primain Italia in termini di fatturato, la migliore realtà per le vendite all’asta nel Bel Paese, e, continuando a collezionare nuovi primati in tutti i suoi dipartimenti (ben 26, che coprono tutti i settori dell’arte e del collezionismo), a essere un punto di riferimento italiano e internazionale per l’arte e il collezionismo. La ...