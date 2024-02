I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l' Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024 ISTRUZIONI

Per i “patrioti” che governano il Paese c’è un’Italia di serie b. È quella di chi è povero, di chi accoglie i migranti, di chi si rivolge alla sanità pubblica, di chi aspetta invano un sistema ...Per il 2024, l'Assegno Unico Figli sarà erogato secondo queste modalità: 16, 19, 20 febbraio, per i già percettori della prestazione. alla fine del mese successivo a quello di presentazione della ...Savona – Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza ma sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza. Si tratta di 16 persone, delle quali 12 avevano dichiarato fraudolentemente di risiedere ...Prosegue l’attività dei finanzieri del Comando Provinciale di Savona nella lotta al contrasto dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Nell'ultimo periodo, i militari hanno analizzato la ...Prosegue l’attività dei militari del Comando Provinciale di Savona nella lotta al contrasto dell’indebita percezione del reddito di cittadinanza. In particolare le Fiamme Gialle savonesi, nell’ultimo ...