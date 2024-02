I nuovi bonus ammontano a un miliardo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) EMPOLESE VALDELSA Ecco iincentivi auto 2024, che entreranno in vigore entro la fine di marzo. Si tratta di un’operazione da 950 milioni di euro, di cui 10 ‘ereditati’ dai fondi 2023: 793 milioni sono destinati alle auto, 35 a ciclomotori, motocicli e quadricicli, 53 ai veicoli commerciali leggeri, 20 all’usato auto e 50 al noleggio a lungo termine. Quello che cambia rispetto al passato è la ripartizione degli incentivi disponibili per le diverse tipologie di auto, con una maggiore attenzione per quelle dal listino più abbordabile rispetto alle elettriche pure, una fascia di mercato che ha sempre esaurito in tempi brevissimi i fondi a disposizione. Alle vetture full hybrid, mild hybrid, a benzina o Gpl a basso consumo andranno infatti 403 milioni di euro, ovvero la dotazione maggiore, mentre le più ‘pulite’ ovvero le elettriche potranno contare su 240 milioni e ...

