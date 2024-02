I morti | ecco il grande ricatto di questi giorni | 30 all' ora | Cruciani picchia duro contro il Pd | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Gli atti vandalici dei Fleximan, uomini sconosciuti che girano il nord-Italia sfasciando autovelox, sono tema di discussione in tutto il Paese e hanno aperto il dibattito sui limiti di velocità nei centri urbani. Come a Bologna, dove il sindaco ha imposto un tetto di 30km/h che ha destato molte polemiche. Di questo si parla a Dritto e Rovescio, programma di Rete 4 di approfondimento politico e sociale, condotto da Paolo Del Debbio. Interviene in studio una cittadina, schiacciata da continue multe per eccesso di velocità: "Ne ho subite ben 25 perché? Io non l'ho capito, in una strada a scorrimento veloce, che non è nel centro abitato, ha lo spartitraffico al centro e il limite di 50 orari è veramente assurdo. Oltre al fatto che mi sono arrivate multe per 2, 3 chilometri in più e questo non credo serva a salvaguardare la sicurezza delle persone e degli automobilisti, ma serve solo ed ...