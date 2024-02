I libri di carta vincono su ebook e audiolibri | i dati di vendita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Roma, 2 febbraio 2024 – Nel 2023, il mercato del libro ha fatto registrare una tenuta sostanziale, ma la notizia è da leggere in chiaroscuro rispetto al futuro. Come riportato dall’analisi sull’editoria trade (romanzi e saggistica) – pubblicata dall’Associazione Italiana Editori e realizzata in collaborazione con Nielsen BookScan e IE Informazioni Editoriali –, in Italia le vendite sono state pari a 1,697 miliardi di euro a prezzo di copertina. La crescita è stata dello 0,8% rispetto all’anno precedente, mentre un +14,1% sul 2019. Le copie, invece, sono state 111,85 milioni, in flessione dello 0,7% rispetto al 2022 e +12,6% sul 2019. In merito ai canali di, le librerie e i canali fisici italiani recuperano terreno. Le prime rimangono saldamente al vertice della classifica: da qui passa il 54,7% di tutto il mercato trade del 2023, un punto percentuale in più ...