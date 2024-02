I francesi continuano lo shopping a casa nostra Grazia non era solo un femminile | era la memoria storica di un’epoca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Giorgio Armani è seduto in prima fila, microfono e subito applausi. Senza neanche che apra bocca. Gli applausi sono tutti per il suo ultimo outing: “Non venderò mai e poi mai ai. Ne’ io e nemmeno la mia Fondazione”. E lo diceva da Parigi mentre sfilava la collezione “Privè” di Haute Couture, veramente alta, in tutti i sensi. Petite leçon di stile e eleganza ailoro. Ancora una lezione di giornalismo viene da Ferruccio De Bortoli, storico direttore del Corriere della sera. Quando le redazione erano una comunità, davano il senso di famiglia. Siamo alla presentazione di “Diario Incompleto” (di giornalismo e moda). Un po’ memoir, un po’ un periscopio su quegli meravigliosi anni 80, ma anche i 90, in fondo, non sono stati cosi’ male. Scritto da Carla Vanni, 29 anni direttore di, lei è stata ...