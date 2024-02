I droni recapitavano in carcere droga e cellulari | quattro arresti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Operazione della polizia ad Asti, le “consegne” avvenivano in Piemonte, Sicilia, Marche, Campania e Abruzzo

Recapitavano droga e telefoni cellulari nelle carceri usando droni. Per questa accusa la Squadra Mobile della Polizia di Stato della Questura di Asti, coordinata dalla Procura della Repubblica della s ...L'inchiesta della procura di Asti riguarda cinque regioni. Le quattro persone ai domiciliari sono accusate di aver partecipato a un'associazione per delinquere finalizzata alla consegna di materiale v ...Recapitavano droga e telefoni cellulari nelle carceri usando droni. Per questa accusa la squadra mobile della polizia di Stato della questura di Asti, coordinata dalla Procura della Repubblica della ...