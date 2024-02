“I cani ti cercano e piangono con me” | la dolce lettera di Azzurra De Lollis alla madre Sandra Milo

A quanto pare non sono soltanto parenti ed amici a disperarsi per la morte di Sandra Milo , avvenuta lo scorso 29 gennaio all’età di 90 anni. A ... (thesocialpost)

Dopo averlo minacciato di morte con un cacciavite, lo avevano immobilizzato, legandolo mani e piedi anche con un guinzaglio per cani, per poi imbavagliarlo e rinchiuderlo nel bagno dell'appartamento.Un gatto di famiglia morto dopo dieci giorni di atroci sofferenze per una polpetta a base di topicida al quartiere Pichini e la battaglia di un gruppo di cittadini per salvare due cani randagi ...Partirà sabato 17 – nei week end fino a maggio e poi a settembre e ottobre – e sarà rivolto ai proprietari che cercano di migliorare il rapporto con il proprio cane, ma anche a chi opera e lavora con ...