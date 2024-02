«I bus? Tempi lunghi e di sera mancano Le auto a passo d’uomo»

(Di venerdì 2 febbraio 2024) MOBILITÀ. L’resta il mezzo preferito dal 70% dei lavoratori bergamaschi. È il dato emerso dal sondaggio sulla mobilità condotto da Atb e L’Eco di Bergamo. Il restante 30% si divide tra, treni, biciclette, monopattini, movimento a piedi. Il ricorso all’è costante rispetto alle abitudini di prima della pandemia, mentre l’unico dato positivo per l’ambiente è l’aumento dell’uso delle biciclette: su del 35% rispetto al 2019, mentre cala quello degli(-20%) e dei treni (-2%). Insomma, sembra che le modalità di spostamento più ecologiche siano in concorrenza tra loro: nessuna riesce a intaccare il dominio dell’privata.

