I “20 anni di Fiesta” di Siani sul palco del Gesualdo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ uno degli artisti più amati del panorama cinematografico e teatrale italiano. I suoi fortunati sketch e i personaggi protagonisti di momenti di vita esilaranti sono entrati nell’immaginario collettivo di un intero Paese. E dopo gli ultimi successi sul grande schermo torna in Teatro per festeggiare con il suo pubblico 20di carriera, 20di comicità e di gag esilaranti. Insomma, 20di! Sabato 3 (alle ore 21) e, in replica, domenica 4 febbraio (alle ore 18) il Teatro “Carlo” riabbraccia Alessandroprotagonista di “20di!”, lo show dei record che celebra i primi 20, appunto, di uno dei suoi show teatrali più fortunati e longevi.torna ...