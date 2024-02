I 10 Paesi in cui le VPN sono quasi completamente bandite

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ogni Paese ha le sue leggi e le sue regole, anche per quel che riguarda l’ecosistema informatico. Quando si parla di uso di VPN (Virtual Private Network) illegale, le differenze tra in singoli Stati posessere enormi. C’è chi ne criminalizza solamente alcuni utilizzi (come l’Italia) e chi, invece, le ha totalmente messe al bando. Questione di livelli di illegalità che, inevitabilmente,molto più elevati stringenti in tutte quelle Nazioni dove risulta molto difficile (per usare un eufemismo) parlare di democrazia. E, inevitabilmente, diventa impossibile parlare di democrazia della rete. LEGGI ANCHE > La confusione su Sinner che usa una VPN per guardare una serie tv Perché anche se è vero che Internet rappresenta un grande villaggio globale, un ecosistema in cui tutti dovrebbero avere la stessa possibilità di accesso e fruizione, ci ...