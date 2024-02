Hockey ghiaccio | serata amara per le italiane in ICE League | cadono Bolzano | Asiago e Val Pusteria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Importantedi ICE2023-2024 con sei match in programma e tutte e tre le squadresul. Pessimo venerdì pere Val, che chiudono con altrettante sconfitte.era di scena in casa dei Black Wings Lienz e torna a casa con una sconfitta per 4-3. Val, invece, ospitava Klagenfurt e chiude il suo match con un pesante ko con il punteggio di 1-7. La bruttaper le formazioni di casa nostra prosegue conche era impegnata in casa di Vorarlberg e chiude con un ko con il punteggio di 6-2. Negli altri match: Fehervar-Vienna 2-1, Salisburgo-Graz 9-1, Villach-Olimpia Lubiana e 3-2. CLASSIFICA ICE ...