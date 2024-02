“Ho paura di Varrese | so una cosa” Grande Fratello | la rivelazione choc di Beatrice su Max

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Non sfugge proprio nulla aLuzzi, è un’osservatrice esperta quanto arguta e anche per questo è tanto temuta all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. La sua schiettezza viene il più delle volte fraintesa come cattiveria dai gieffini. Il lucido discorso, su Massimiliano, al2023. Ormai il2023 è in corso dallo scorso 11 settembre, cioè da quasi cinque lunghi mesi. Lo si voglia difendere, o meno, è innegabile che spesso Massimilianoabbia esagerato con i modi e con le parole. Tanto che lo stesso Alfonso Signorini è dovuto intervenire. Ora le parole diLuzzi., le paroledi...