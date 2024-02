Highlights Efes-Olimpia Milano 79-73 | basket Eurolega 2023 24 VIDEO

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La partita tra, valida per l’, termina 79-73. La squadra turca riesce a rimontare nella seconda metà di gioco, conche invece entra in crisi dopo un ottimo secondo quarto. Questi i migliori momenti dell’incontro: SportFace.

Anadolu Efes - Olimpia Milano 79-73 highlights: le azioni principali della sfida della venticinquesima giornata di Eurolega 2023/24.Un terribile terzo quarto da 30-7 condanna Milano, a cui non bastano un ottimo primo tempo, le buone prestazioni di McGruder e Voigtmann e un'eroica rimonta nell'ultimo periodo per vincere a Istanbul.