Hibernian – St Mirren – probabili formazioni

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Due dei club di metà classifica della Scottish Premiership si incontreranno sabato 3 febbraio: il Standrà a giocare contro l’, cercando di entrare potenzialmente nelle prime quattro posizioni. La possibilità di arrivare in alto non è al momento possibile per i padroni di casa, che si concentreranno semplicemente sul porre fine alla loro serie di cinque partite senza vittorie in campionato. Il calcio di inizio di– Stè previsto alle 16 Anteprima della partita Hibernia – Sta che punto sono le due squadreCon sei vittorie, otto pareggi e altrettante sconfitte finora in campionato, la costanza è stata un grosso problema per l’, come dimostra la sua attuale posizione in classifica. Seduti ...

Hibernian signed centre-back Nectar Triantis on loan from Sunderland as the winter transfer window entered its final evening.The champions confirmed the capture of Norwich striker Adam Idah while Rangers announced the signing of winger Oscar Cortes from French side Lens. The 20-year-old Colombian joins on loan for the rest ...Sunderland AFC striker Eliezer Mayenda has sealed a loan move to Hibernian Football Club ...s side ahead of back-to-back home fixtures at Easter Road versus St Mirren and reigning champions Celtic.