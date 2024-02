Harry Potter | la rosa degli showrunner si restringe a tre nomi | la serie sta per diventare realtà

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Warner dovrà scegliere uno tra questi tre, che diventerà loprincipale della nuovatratta dai romanzi di J.K. Rowling Latelevisiva dista per, in quanto la produzione è sempre più vicina alla scelta delloprincipale: secondo Deadline, infatti, ladei candidati si è ridotta a tre, laarriverà su Max Come annunciato lo scorso aprile, Warner Bros. Discovery è pronta a reimmaginare il franchise disul suo servizio di streaming, Max. Questa nuova rivisitazione delladi libri best-seller è in ...