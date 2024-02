Harmont & Blaine Emozioni di qualità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) di Eva Desiderio E’ un brand ricco die di entusiasmo, che comunica positività e gioia di vivere, ottimismo e grande senso del colore. Nel puro stile dell’italianità., il marchio del Bassotto che riscuote apprezzamento e simpatia e che fa capo alla societàSpA, produce e distribuisce abbigliamento smart upper-casual di fascia alta destinato al segmento premium del mercato. Due linee quella maschile, la più forte e con una quota dell’80% delle vendite, e quella femminile che ha grandi prospettive di crescita passando nel giro di tre anni dal 20% al 30%. Un posizionamento ottimo, in Italia e nel mondo, che in questo 2023 ha permesso all’azienda di raggiungere un traguardo importante come i 100 milioni di fatturato. ...