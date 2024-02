Hamilton in Ferrari | pro e contro di un colpo che fa la storia della F1

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 febbraio 2024) L'annuncio dello sbarco di Lewisina partire dal 2025 è stato un autentico tsunami che ha travolto il mondoFormula Uno cambiando, in una sola mattinata, narrazione e senso dei prossimi dodici mesi di corse. Nulla è più come prima e nulla lo sarà fino al marzo del 2025, quando il britannico sette volte campione del mondo si siederà per la prima volta in prova ufficiale nell'abitacoloRossa. Tutto spazzato via, compresa la stagione di mezzo che diventerà se possibile ancora più scontata del 2023 appena vissuto in cui la Red Bull e Verstappen non hanno lasciato praticamente nulla agli avversari e allo spettacolo; uno scenario che non concedeva speranze di riscatto nel 2024 che si trasformerà, però, in una lunga attesa del Big Bang di Maranello. Non c'è dubbio che i vertici ...