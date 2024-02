Hamilton ha confessato l’accordo con la Ferrari solo mercoledì a casa di Wolff Guadagnerà 60 milioni

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ufficializzato nella serata di ieri il passaggio (epocale) di Lewisalladal 2025, viene fuori anche il retroscena della trattativa, ma soprattutto dell’annuncio lampo. Che viene descritto dal Telegraph come “uno shock totale per il team principal della Mercedes Toto”: “il sette volte campione del mondo ha dato la notizia adell’austriacomattina.ha colto di sorpresain un incontro nelladi quest’ultimo a Oxford prima che l’annuncio ufficiale di giovedì mandasse la Formula 1 al tracollo”. “La squadra di Brackley ha dovuto affrettarsi per mettere insieme le cose, convocando una riunione dello staff della squadra alle 14, quandoha informato tutti dell’intenzione del pilota ...

