Hamilton arriva in Ferrari | il futuro | più che rosso | appare forse roseo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Si può parlare effettivamente di un vero e proprio corteggiamento. Sì, perché da anni ormai, e non è un mistero, il pilota inglese e la squadra di Maranello si sono sempre cercati, in tempi e momenti diversi senza però incontrarsi. A volte è statoa lanciare messaggi ammicchevoli alla, altre volte è stata lastessa che ha ammesso di apprezzare l’inglese proprio per stessa ammissione del suo Presidente John Elkann. Rincorrersi senza mai trovarsi, sempre legati l’uno e l’altra, dai relativi “matrimoni”. Ora però le strade si sono avvicinate e unite. Dal 2025 infattisarà un pilota. Non nascondo però che tutto questa operazione solleva qualche dubbio e perplessità. Qual è il ragionamento e la logica utilizzata dai vertici della Rossa? Si offre un contratto ...

