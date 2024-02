Hamilton alla Ferrari | storia di un matrimonio annunciato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) "Per tanti anni sono venuto a Monza, camminando accanto ai tifosi. Potevo sentire bene quel che mi dicevano: 'Vieni in, Lewis. Vieni in'. Sono parole che mi scaldavano il cuore”. Non è una frase che Lewisha pronunciato ieri, quando è diventato sicuro che nel 2025 correrà per la Scuderia. Lo ha detto e ripetuto negli anni, ogni volta che arrivava dalle nostre parti, magari per andare proprio a Maranello a personalizzare una delle Supercar che voleva aggiungere al suo garage. Lewissa bene quello che significa la. “E’ abbastanza incredibile che non abbia mai guidato per la Rossa in tanti anni – raccontava – Perché diciamocelo, il Cavallino Rampante è un sogno per chiunque, il traguardo da raggiungere. Per me non è mai stato davvero possibile e non saprò mai del ...