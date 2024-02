Hamilton alla Ferrari? Ecco chi va in Mercedes | un nome da impazzire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La notizia bomba di giovedì primo febbraio è stata l'ufficialità del passaggio di Lewisindal 2025. Il britannico sette volte iridato lascerà lafine di questo anno e sarà prontonuova esperienza con Maranello. Lascerà così vuoto un sedile in(l'altro è occupato dal promettente George Russell), e per questo è scattato il toto-pilota per un posto nel team di Brackley. Tra i candidati girati nelle ultime ore, è spuntato anche ildi Fernando Alonso. Se confermata, la notizia sarebbe una bomba per il mondo della Formula 1 e il 42enne spagnolo, che ha dimostrato per l'ennesima volta il suo valore in Aston Martin la scorsa stagione nonostante l'età, avrebbe un volante di primo piano. A Brackley, comunque, non ...