Hamilton alla Ferrari | Briatore | “Scelta giusta | è ancora uno dei tre piloti più veloci”

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...3' di lettura 02/02/2024 - Efficienza energetica e ricostruzione, un binomio inscindibile nel percorso di rilancio del cratere danneggiato dal terremoto. Verte su questo l’emendamento al “Dl Energia” ...Chi al posto di Hamilton in Mercedes Poi, perché no, c'è il sedile che Hamilton lascerà libero alla Mercedes, certamente stuzzicante per un pilota come Sainz che sente di poter offrire ancora molto.