“Ha chiamato loro due” Maria De Filippi spiazza | decisione a sorpresa e annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024)Detutti, ha deciso di puntare su due nomi importanti. La notizia si è già diffusa e sui social è partita la danza dei commenti. Perla stagione 2023/2024 è finora un successo sotto tutti i punti di vista. Le sue tre trasmissioni più amate e conosciute stanno registrando ascolti record. Partiamo da Uomini e Donne: il programma dei sentimenti, arrivato alla sua edizione numero 21, continua a far presa sul pubblico. Il segreto? Il giusto mix di ironia, profondità e leggerezza. >> “Una cosa seria, chiusa in casa per molto tempo”. Kate Middleton, cresce l’ansia per la sua salute: “Non la rivedremo per un bel po’” Passando alla seconda creatura diDe, Amici, il risultato non cambia. La stagione in corso, seppure criticata per alcuni ...