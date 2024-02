Ha 76 milioni di debito Fermato in dogana con seimila franchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Al momento, di quei 76euro che deve allo Stato italiano, la Guardia di finanza di Ponte Chiasso, è riuscita a recuperare circa 6000, sequestrati mentre erano in viaggio verso la Svizzera. Sono stati trovati nella disponibilità di un uomo di 48 anni residente a Gardone Riviera, nel Bresciano,dalla Guardia di finanza di Ponte Chiasso, per un controllo al valico autostradale di Brogeda. Era in auto con un conoscente, a bordo di una Mercedes Glc, ed entrambi avevano in tasca poco più di 6000: una cifra che non rientra nell’obbligo di dichiarazione, in quanto ben al di sotto della soglia dei 10mila euro imposta dalla legge. Ma comunque una cifra in contanti non usuale, che ha insospettito i militari. È così emerso che sul quarantottenne gravava unerariale di 76 ...