Guida un’auto ’sospetta’ | trentenne fermato e portato in caserma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) GUBBIO – Sono giorni di intensa attività per la Compagnia Carabinieri di Gubbio. Mercoledì sera una volante, in sintonia con un’operazione coordinata, ha istituito un posto di blocco a ridosso del centro storico, precisamente nel borgo di Santa Lucia, all’altezza del semaforo che regola il traffico proveniente da Scheggia, per intercettare un 30enne che a bordo didi probabile provenienza furtiva si stava dirigendo a Gubbio percorrendo la Gola del Bottaccione. Una volta intercettata e bloccata la vettura, i Carabinieri hanno fatto scendere il conducente portandolo inper gli accertamenti. Non sono ancora emersi i dettagli dell’operazione, che potrebbero essere chiariti nei prossimi giorni. Stando alle indiscrezioni, il 30enne sarebbe accusato di aver rubato una macchina a Fabriano. Inoltre, ierimattina, gli uomini del capitano Del Sette, ...