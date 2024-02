Guida tv | le migliori app per la guida ai programmi tv

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di venerdì 2 febbraio 2024) In Italia, ci sono diverse app popolari diTV che servono a scoprire cosa c’è in TV la sera e cosa vedere in tv durante l’intero arco della giornata. LeApp diTV in Italia Alcune delle app italiane più famose per questo scopo includono: SuperTV: L’app SuperTV (disponibile sia su iOS che su Android) è molto apprezzata in Italia per la suaTV completa e per le informazioni dettagliate suitelevisivi. A partire dal 2023 sono state inserite all’interno dell’applicazione anche tutte le piattaforme di streaming online conosciute (tra le quali Netflix, Prime Video, Disney, Paramount+, Sky, Now etc)....