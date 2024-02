Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Le notizie di martedì 30 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Tre persone uccise dai soldati israeliani in un ospedale in ... (corriere)

La nuova speranza per la pace in Medio Oriente, passa dall'Egitto. Il capo dell'Ufficio Politico di Hamas Ismail Haniyeh, è atteso infatti al Cairo ... (europa.today)

Le notizie di giovedì 1 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Il premier israeliano: «Ci stiamo impegnando per raggiungere altri ... (corriere)

Una nave da guerra statunitense ha abbattuto tre droni iraniani e un missile balistico Una nave da guerra statunitense ha abbattuto tre droni iraniani e un missile balistico antinave lanciati dai ...Il Movimento 5 Stelle ha presento un ordine del giorno sulla Palestina "ma è tenuto fermo da più di due mesi. Il presidente Gabriele Alberti lo deve portare subito in consiglio comunale". La rimostran ...• È il 117° giorno di guerra: oltre 27 mila le persone uccise a Gaza. In Israele, 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre. • Biden firma l'ordine esecutivo contro i coloni in Cisgiordania. Critiche da ...Hamas sostenuta dai musulmani, la reazione di Israele, Libano e Houthi: ciò che può far precipitare la guerra è ancora la Cisgiordania ..."Il tempo della diplomazia è breve", dice Noam Tivon: "Israele si prepari a invadere il Libano, bombardare Beirut e le zone sciite - sarà una distruzione totale" ...