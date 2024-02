Guenda Goria e Mirko Gancitano in dolce attesa | i possibili e particolarissimi nomi per il bebè in arrivo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nelle scorse settimane durante un’intervista a La Volta Buona con Caterina Balivo,avevano annunciato che, dopo tanta fatica, finalmente l’ex Vippona darà alla luce il loro primo figlio. Intervistati da Novella 2000,hanno parlato di questo momento magico che stanno vivendo, delle loro emozioni e dei progetti per il futuro. Per prima cosaha raccontato le sue sensazioni al pensiero di diventare padre e della gioia che li pervade: La nostra gioia è immensa, dopo un periodo abbastanza complicato ecco questo dono meraviglioso e soprattutto inaspettato. Già all’inizio della nostra relazione quandosoffriva di cisti ovariche non è stato un periodo piacevole, solo in un secondo momento abbiamo ...

Maria Teresa Ruta è raggiante al pensiero di diventare nonna: la figlia Guenda Goria è incinta del suo primo bebé, grande gioia in famiglia ...Guenda Goria, dopo aver raccontato la gioia di essere prossima a diventare madre, ha rivelato di essere già alle prese con il possibile nome.