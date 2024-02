Guardo con commozione alla manifestazione contro l’Afd in Germania | ecco il loro appello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024)con attenzione e addirittural’ondata di manifestazionila destra in corso in, e quella di sabato 3 febbraio a Berlino ha tutto l’aspetto di un momento storico. Non è un affare interno tedesco, i valori in gioco ci riguardano tutti. Il contesto è quello delle elezioni europee del prossimo 9 giugno, è quello di una Unione Europea decisiva per la transizione ecologica mondiale (al momento infatti assediata purtroppo dagli agricoltori) decisiva per l’Ucraina, decisiva per salvare l’agenzia Onu a Gaza, decisiva per i diritti civili tutelati dCorte di Giustizia eccetera. Già da tempo dovremmo essere attivi in una campagna per mobilitare tutte le potenzialità elettorali progressiste, a prescindere da liste partiti e candidati, a monte delle specifiche scelte elettorali, ...