Gualtieri | Apriremo altri cantieri nei prossimi mesi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Agenzia Nova) – A Roma e provincia sono attivi oltre 6.700di cui poco più di 1.500 sono pubblici e “nei”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto, nel corso del convegno organizzato da Cgil e Fillea Cgil di Roma e Lazio “Roma si prepara al lavoro per la Capitale” a Villa Altieri. “Siamo in una fase senza precedenti, c’era una stagnazione degli investimenti – ha aggiunto -. Era necessario dare una scossa: abbiamo voluto reperire tutte le risorse possibili e anche di più. Abbiamo fatto il massimo. Il Giubileo costituisce la sfida più difficile perché’ è alle porte, e io da commissario ho potuto avviare i lavori solo un anno fa. Era necessario quindi un impegno sulla velocità, e se si concerta e si condivide, si ...

"Siamo in una fase senza precedenti, c'era una stagnazione degli investimenti - ha spiegato il sindaco -. Era necessario dare una scossa", ha detto il sindaco durante un convegno della Cgil ...Roma si prepara - Al lavoro per la Capitale. L'incontro tra sindacati, imprese e amministrazione. 300 giorni all'apertura dell'Anno Santo ...Semplice, in fondo, nevvero! Come noi stessi avevamo suggerito al Sindaco Roberto Gualtieri (che lamentava – tardivamente – come Roma Capitale avesse poco potere nella gestione dell’ente, a fronte di ...