Gruppo lituano Solitek investe a Benevento | i lavori a giugno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ainizieranno nell’area Asi iper la costruzione dell’opificio, mentre per l’inizio del 2025 è previsto l’avvio effettivo della produzione.Gli effetti occupazionali saranno di assoluto rilievo: circa 330 assunzioni, più l’indotto, numeri che testimoniano il beneficio che questa operazione industriale genererà per l’economia cittadina e provinciale”. Lo ha detto il sindaco diClemente Mastella a margine della visita ufficiale a Palazzo Mosti del presidente di Confindustria Lituania Vidmantas Janulevicius, numero uno del, e dell’avvocato Ugo Meucci, presidente della Camera di Commercio Italo-Lituana. Nel corso dell’incontro è stato confermato l’investimento che l’azienda, player di rilievo internazionale nel ...

