Greta Thunberg non colpevole | prosciolta dalle accuse di disordini durante una manifestazione

L'attivista per il clima Greta Thunberg è arrivata oggi in tribunale a Londra , dove dovrà affrontare il processo legato al suo arresto, lo scorso ... (liberoquotidiano)

Greta Thunberg è stata assolta, nella giornata di oggi, 2 febbraio, a Londra. La ragazza era stata condannata per l’accusa di reato di ordine pubblico insieme ad altri quattro manifestanti. Dovevano ...Processo a Greta Thunberg, l'attivista è stata assolta dall'accusa di resistenza a un ordine della polizia. "Non colpevole" ha stabilito un tribunale britannico insieme ad altri quattro co-imputati. E ...Greta Thunberg in tribunale a Londra L'attivista per il clima Greta Thunberg è arrivata oggi in tribunale a Londra, dove dovrà affrontare il processo legato al suo arresto, lo scorso ottobre, nell'amb ...