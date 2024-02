Greta Thunberg | l’attivista a processo a Londra | assolta

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Adnkronos) –, l'attivista è statadall'accusa di resistenza a un ordine della polizia. "Non colpevole" ha stabilito un tribunale britannico insieme ad altri quattro co-imputati. Erano stati accusati di non aver ottemperato agli ordini della polizia, durante una protesta per il clima a. Il giudice distrettuale John Laws, riferisce

L'attivista per il clima Greta Thunberg è arrivata oggi in tribunale a Londra , dove dovrà affrontare il processo legato al suo arresto, lo scorso ... (liberoquotidiano)

Greta Thunberg in tribunale a Londra L'attivista per il clima Greta Thunberg è arrivata oggi in tribunale a Londra, dove dovrà affrontare il processo legato al suo arresto, lo scorso ottobre, nell'amb ...Vittoria per Greta Thunberg a Londra, dove era sotto processo per disturbo della quiete pubblica in riferimento a una ...La Westminster Magistrates Court ha stabilito che gli agenti avevano tentato di imporre condizioni "illegali" nei confronti dei manifestanti ...