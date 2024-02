Greta Thunberg assolta | non ha disobbedito alla polizia Il giudice | ordini poco chiari | dunque nessun reato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 febbraio 2024)è statanel procedimento che la vedeva imputata con altri quattro attivisti: tutti sono stati riconosciuti non colpevoli da un tribunale britannico dopo che erano stati accusati di non aver ottemperato aglidelladurante una protesta per il clima a Londra. La Corte dei magistrati di Westminster ha stabilito che non deve rispondere di alcun. Di più. Ildistrettuale John Laws, secondo quanto riferisce la Bbc, ha sottolineato che le condizioni imposte agli attivisti erano «cosìchiare da risultare illegali». Di conseguenza chi «non ha obbedito non ha commesso alcun».: non ha commesso reati di ordine ...